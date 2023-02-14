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Pirinci zararlı diye biliyoruz ama faydaları var…

Bir çoğumuzun zararlı diye tüketmediği pirincin pirincin faydaları açıklandı. İşte Türk mutfağının baş tacı pirincin faydaları…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 07:31
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Zararlı diye biliyoruz ama faydaları var…

Pirinci zararlı diye biliyoruz ama faydaları var…
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Pirinç kolestrol içermez ve son derece yararlı. Çünkü zararlı yağ, kolesterol veya sodyum içermez. Dengeli beslenmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Pirinç dünyanın en çok kullanılan ve yenen gıdalarından biridir çünkü çok küçük miktarları bile insanları sağlıklı ve canlı tutabilir.Kan basıncı yönetimi İçindeki düşük sodyum sebebiyle pirinç yüksek kan basıncı ve hipertansiyon sorunu olanlar için en iyi gıdalardan biri olarak kabul edilir.
Antioksidan düzeylerinizin artırılması müthiş bir fikirdir ve daha fazla pirinç yemek bunu yapmak için harika bir yoldur. Enerji kaynağı Pirinçte karbonhidrat miktarı bol olduğu için, vücuda yakıt sağlar ve beynin normal işleyişine yardımcı olur. Karbonhidratlar vücut tarafından metabolize edilmesi ve fonksiyonel, kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi açısından kaçınılmazdır.

Kanseri önleme Esmer pirinç gibi, tam tahıllı pirinç de birçok kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen çözünmez lif bakımından zengindir. Pek çok bilim adamı ve araştırmacı, bu tür çözünmez liflerin kanserli hücrelerin gelişimi ve metastazına karşı vücudu korumak için hayati olduğuna inanıyor. Fiber, özellikle kolorektal ve bağırsak kanserine karşı savunmada faydalı.

Bununla birlikte, lifin yanı sıra, pirinç vücudu serbest radikallerden temizleyen doğal antioksidanlar veya tetikleyicileri olarak da hareket eden C vitamini, A vitamini, fenolik ve flavonoid bileşiklere de sahip. Serbest radikaller organ sistemlerinize ciddi hasar verebilecek ve sağlıklı hücrelerin kanserliye dönüşmesine sebep olabilecek şekilde hücresel metabolizmanın yan ürünleridir.

Alzheimer hastalığı Esmer pirincin, Alzheimer hastalığını dikkat çekici ölçüde önlemeye yardımcı olan nörotransmitterlerin büyüme ve aktivitesini tetikleyen besinlerden yüksek derecede içerdiği öne sürülüyor.

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