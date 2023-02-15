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Greyfurtun faydaları olduğu gibi zararları da var

Greyfurtun faydaları olduğu gibi zararlarının da olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:40
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Greyfurtun faydaları olduğu gibi zararları da var

Greyfurtun faydaları olduğu gibi zararları da var
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Birçok organa yararlı olduğu bilinen Greyfurtla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı.

GREYFURTUN ZARARLI OLDUĞU DURUMLAR

Narenciye meyvelerinin pek çoğunda bulunan sitrik asit, doğrudan diş minesinde erozyona neden olmaktadır. Mideyle ilgili reflü hastalığı olan kişilerin de greyfurt tüketirken dikkatli olması gerekir. Özellikle greyfurt içerisinde bulunan yüksek asidik faktörler mide ekşimesinde artış yaşatabilir.

Yeni yapılan araştırmalar greyfurt suyunun bazı ilaçların etkilerini artırdığı ve o nedenle ölümle sonuçlanabilecek zararlı yan etkiler ortaya çıkardığını gösterdi. Bu nedenle ilaç kullanan kişilerin greyfurt suyu içmemeleri önerilmektedir.

Ayrıca greyfurt potasyum bakımından çok zengin bir meyvedir. Bu yüzden böbrek yetmezliği ya da böbreklerde işlev kaybı gibi sorunu olan kimselerin greyfurt tüketimi tavsiye edilmemektedir. Böbrekler iyi çalışmadığında çok fazla potasyum yüklemesi olursa bunun böbrekler tarafından atılması mümkün olmadığından böbreklerde ciddi problemlerin oluşması kaçınılmazdır.

GREYFURTUN YARARLARI

-Bağışıklık fonksiyonunu artırabilir

-Kilo kaybına yardımcı olabilir

-Serbest radikallerle savaşır

-Böbrek sağlığını destekleyebilir

-Vücudu nemlendirir

-Kan şekeri düzeylerini yönetmeye yardımcı olabilir

-Kalp sağlığını destekleyebilir

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