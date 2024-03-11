Zavallı kadını kocasının yanında taciz ettiler! Sapıklar bir de o anları kaydedip paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Zavallı kadını kocasının yanında taciz ettiler! Sapıklar bir de o anları kaydedip paylaştı
İngiltere yaşayan Sulaiman Ahmed isimli gazeteci Hindistanlı çiftin uğradığı taciz görüntülerini X hesabından paylaştı.

Hintli adam eşiyle birlikte motosiklette seyahat ederken yine bir Hintli erkek grubu tarafından önleri kesildi.

Grup, motosiklette arkada oturan ve üzerinde yerel kıyafetler bulunan kadını taciz etti.

Çaresiz kadını aynı anda birçok erkek taciz edince kendini korumakta zorlandı.

Motosikleti kullanan ve eşi olduğu iddia edilen adam ise gruba müdahale etmedi, bir süre sonra motoru çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

Hintli çiftin yaşadığı korkunç anları İngiltere yaşayan Sulaiman Ahmed isimli gazeteci X hesabından paylaştı.

taciz1.jpg

İlgili Haberler
Bir dakikada 27 milyon lira çarptı! 00:00 çetesi nasıl çökertildi
Sinan Ateş'in baba ocağına bir ateş daha düştü
Gazeteci Barış Terkoğlu’ndan bomba belgeler! Yargı içindeki savaş ifşa oldu
Fatih Portakal Erdoğan’ın yeni planını anlattı: Ya çok safsınız ya da uzaylı
Son Haberler
Eylem hazırlığındaki 33 IŞİD’li adliyede Gündem
Eylem hazırlığındaki 33 IŞİD’li adliyede
Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda Otomotiv
Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda
Almanya başbakanından Ramazan mesajı Dünya
Almanya başbakanından Ramazan mesajı
Bir dakikada 27 milyon lira çarptı! 00:00 çetesi nasıl çökertildi Gündem
Bir dakikada 27 milyon lira çarptı! 00:00 çetesi nasıl çökertildi
75 ilde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheliye işlem yapıldı Gündem
75 ilde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheliye işlem yapıldı
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı Spor
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
Lübnan'da 'göçmenlerin' parklara girmesi yasakladı Dünya
Lübnan'da 'göçmenlerin' parklara girmesi yasakladı