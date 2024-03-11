Zavallı kadını kocasının yanında taciz ettiler! Sapıklar bir de o anları kaydedip paylaştı

Hintli adam eşiyle birlikte motosiklette seyahat ederken yine bir Hintli erkek grubu tarafından önleri kesildi.

Grup, motosiklette arkada oturan ve üzerinde yerel kıyafetler bulunan kadını taciz etti.

Çaresiz kadını aynı anda birçok erkek taciz edince kendini korumakta zorlandı.

Motosikleti kullanan ve eşi olduğu iddia edilen adam ise gruba müdahale etmedi, bir süre sonra motoru çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

Hintli çiftin yaşadığı korkunç anları İngiltere yaşayan Sulaiman Ahmed isimli gazeteci X hesabından paylaştı.

