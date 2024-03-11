Sinan Ateş'in baba ocağına bir ateş daha düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş'in baba ocağına bir ateş daha düştü
Ankara'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş vefat etti.

Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş vefat etti.

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NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Doç. Dr. Sinan Ateş başından, karından ve bacaklarından toplam beş kurşunla yaralandı. Selman Bozkurt ise omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş’in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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