Zayıflamak için bıçak altına yatan şarkıcı canından oldu

Kaynak: Haberler.com
Zayıflamak için bıçak altına yatan şarkıcı canından oldu
Brezilya'da ünlü pop şarkıcısı Dani Li, karın ve sırt bölgesinde yağ aldırma ve meme küçültme ameliyatı esnasında yaşanan rahatsızlıklar neticesinde öldü.

Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, karın ve sırt bölgesinden yağ aldırma ve meme küçültme operasyonu için bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcı, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar 42 yaşında yaşamını yitirmesine yol açtı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dani Li, cuma günü karın ve sırt bölgesinde yağ aldırma, ve de meme küçültme ameliyatı geçirdi. Brezilya'nın Pinhais kentinde uygulanan işlem esnasında komplikasyonlar oluştu ve ünlü isim hemen yakındaki Curitiba'daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak şarkıcı yapılan müdahalelere cevap vermeyerek yaşamını yitirdi.

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Olayla ilgili bir soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, şarkıcının eşi Marcelo Mira, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Dani'nin cenazesi Macapá'ya gelecek. Hepimiz bu durumdan çok etkilendik. Cenaze töreni cumartesi günü olacak" diye konuştu.

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Dani Li, Brezilya'da 'Eu sou da Amazonia' (Ben Amazonluyum) adındaki hit şarkısı ile geniş bir şöhret kazanmıştı. Amazon ormanlarında yer alan Afua'da dünyaya gelen şarkıcı, beş yaşında şarkı söylemeye başlamıştı. Macapada 'Banda Sensaçao' adlı Brezilya pop müziği türündeki bir grup kuran şarkıcı, başarılarıyla adından sıkça nahsettiriyordu.

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