Mide ameliyatı oldu 26 gün sonra öldü! Doktorla videosu ortaya çıktı. Henüz 26 yaşındaydı

Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Neslihan ile sohbet ettiği ve hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin üç çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

EVE DÖNDÜĞÜNDE RAHATSIZLANDI

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık beş saat süren iki operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

DOKTOR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişiler hakkında 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor E.A. ise suçlamaları reddetti.

AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Neslihan Yılmaz'ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Opr. Dr. E.A.'nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Yılmaz'ın ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı görüldü.

"NESLİHAN HANIM MUTLULUK AMELİYATI 1'İNCİ GÜNÜNDE İŞ BAŞINDA"

"Ankara'dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1'inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan videoda, Doktor E.A.'nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında bilgiler verdiği yer aldı. Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz'ın vefatı sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti.