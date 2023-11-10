Zehir tacirinin evinde ve aracında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Arsuz Cumhuriyet Mahallesi'nde S.S'nin ev ve aracında yapılan aramalarda; 108.6 gr metamfetamin, 15.79 gr esrar, 1.39 gr esrar tohumu, 19 captagon hap, 6 adet uyuşturucu hap, 0.63 gr kannobinoid, yarım extacy hap, 2 payp, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 hassas terazi, 2 adet G3 fişek, 5 adet 9 mm Fişek, 3 kartuş, 2 tüfek ve satıştan kazanıldığı değerlendirilen 2.850 TL ele geçirildi. Şüpheli şahıs, TCK 188 maddeden adli işlem yapılarak tutuklandı.