Zehir tacirlerine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuna yönelik “Narvas projesi” çerçevesinde çalışma yaptı.

Harekete geçen polis ekipleri, 5 Aralık tarihinde Kağıthane’de iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Çeliktepe Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen adreslere operasyon düzenleye ekipler, A.D. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kilo 833 gram eroin, 860 gram afyon sakızı, 2 hassas terazi, 27 bin 570 lira, 400 dolar, bin 240 euro nakit para, bir adet para sayma makinası ve bir de baskı press makinası ele geçirildi.