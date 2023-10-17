2 şüphelinin üzerinden bakın ne çıktı

Aydın’da iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu madden çıktı.

KAYNAK: İHA
2 şüphelinin üzerinden bakın ne çıktı

Aydın Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı.

Kurtuluş Mahallesi’nde Ş.B. ve E.H. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 140 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ve hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanırken, sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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