Zehir tacirlerine darbe. 81 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine karşı operasyonları devam ettirdi.

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK 4 OPERASYON DÜZENLENDİ

Konya polisinin düzenlediği 4 ayrı operasyonların ilkinde, narkotik ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüpheli bir araç durduruldu. Polis ekipleri durdurduğu araçta 22 bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 19 bin 10 adet uyuşturucu hap daha buldu. Narkotik ekiplerin gerçekleştirdiği diğer 3 operasyonda ise yapılan aramalar sonucu 39 bin 638 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 81 bin 34 uyuşturucu hapa el konulurken, 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 9 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.