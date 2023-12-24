Adana’da yakalanan iki uyuşturucu tacirinden biri tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Mehmet S. ve Erdeniz T.’in evine düzenlediği operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin evinden 53,36 gram bonzai katkılı toz maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet S. tutuklanırken, Erdeni T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.