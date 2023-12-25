Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaşınca kıskıvrak yakalandı

Sosyal medyada uyuşturucu madde kullandığı anları paylaşan kadın savcılık ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yapılan takip sonucunda kadının Trabzon'da bulunduğunu belirlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelinin tespitine yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Y.B. adlı bir kadın olduğu belirlendi. Şüpheli kadının Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe mahallesindeki adresinde yapılan aramalar neticesinde 27,32 gr. Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,68 gr. Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Genç kadının irtibatlı olduğu U.Ş. uyuşturucu madde ticareti suçundan, Y.B. ise uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.