İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucuyu denetimlerinde, zehir tacirliği yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyon düzenlendi.

Yayla Mahallesi’nde 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, N.K isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen aramada, 1 şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 7 gram kokain, 1 tabanca ve tabancaya takılı vaziyette içi boş şarjör, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 4 bin 900 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.