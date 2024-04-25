Zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bandırma’da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 108 gram metamfetamin maddesi, bir adet 9 mm çaplı tabanca, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı (payp) ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

aw189936-01.jpg

Son Haberler
Yapay zeka güvenlik tehdidi mi? Teknoloji
Yapay zeka güvenlik tehdidi mi?
Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti Magazin
Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti
Ağrı’da 8 kilo 700 gram metamfetamin yakalandı Yerel Haberler
Ağrı’da 8 kilo 700 gram metamfetamin yakalandı
İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon Yerel Haberler
İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı Yaşam
Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı
Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek Ekonomi
Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek