Zehir tacirlerine operasyon

Bandırma’da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 108 gram metamfetamin maddesi, bir adet 9 mm çaplı tabanca, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı (payp) ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.