Zehir tacirlerine operasyon

Adana’da uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Zehir tacirlerine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı öne sürülen Hasan Ç., Mehmet Y. ve Ozan A.’nın adreslerine baskın yaptı.

3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 6,43 gram bonzai, 2,56 gram metamfetamin, 73,33 gram kokain, 0,47 gram eroin, 170 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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