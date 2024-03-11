Zehra Güneş yoksa Zeynep Sude Demirel var. Nefes kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş yoksa Zeynep Sude Demirel var. Nefes kesti
VakıfBank'ta Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle yok. Ancak bu kez de sahneye Zeynep Sude Demirel çıktı.

VakıfBank'ın Eczacıbaşı'nı 3-0 yendiği maçta Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle oynamadı.

Ancak bu kez de sahneye Zeynep Sude Demirel çıktı.

Kenardan girmesine rağmen maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Zeynep Sude, 6 blok yaparak Eczacıbaşı hücumlarına adeta duvar ördü. 7 sayıyla maçı tamamlayan Zeynep Sude, galibiyette önemli rol oynadı.

Zeynep Sude'nin performansı sosyal medyada da gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı aynen şunu yazdı:

"Nefis bir performans ! Kenardan girip bir derbi maçında üst düzey oynamak !! ŞAHANESİN. Sahalarda daima olmalı Zeynep."

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