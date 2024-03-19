Efes beklemeye geçti

Anadolu Efes, THY EuroLeague 30. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı ekranlara gelecek.
Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada bulunuyor.
Ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos ise 18 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.
Taraflar arasında Yunanistan'da oynanan maç, 75-57 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 583. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 582 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes'in 7 galibiyeti bulunuyor.
Anadolu Efes, THY EuroLeague 30. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.