Efes beklemeye geçti

Anadolu Efes, THY EuroLeague 30. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı ekranlara gelecek.



Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada bulunuyor.



Ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos ise 18 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.



Taraflar arasında Yunanistan'da oynanan maç, 75-57 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 583. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 582 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.



İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes'in 7 galibiyeti bulunuyor.



