Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir'e ölüm emrini nasıl verdiğini canlı yayında kendini zor tutarak açıkladı

15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir'e verdiği emirle darbe planının seyrini değiştiren, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı o gece yaşananları dudakları titreyerek anlattı.

Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir'e ölüm emrini nasıl verdiğini canlı yayında kendini zor tutarak açıkladı

15 Temmuz darbe girişiminin kırılma noktalarından bir tanesi de Ömer Halisdemir'in dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci Semih Terzi'yi vurmasıydı.

Yaşanan o geceden sonra ilk defa televizyon karşısına çıkan Zekai Aksakallı, o anları dudakları titreyerek anlattı.

15 Temmuz gecesine dair anektodlar paylaşan Aksakallı, nasıl emir verdiğini açıkladı. Aksakallı, 'Ömer' dedim, 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi.' 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim" diye konuştu.

SEMİH TERZİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE ÇÖKÜNTÜYE GİRDİLER

Semih Terzi'nin öldürülmesinin Fetullahçı teröristlerin moralini bozduğunu da anlatan Aksakallı, "Terzi kara operasyonlarının komutanıydı. Marmaris'e, sayın Cumhurbaşkanımıza suikaste giden general Sönmez Ateş de emri Semih Terzi'den almıştı. Bizim birlik özel kuvvetler çok elit, operasyondaki başarısı çok yüksektir. O yüzden bu operasyon çok önemliydi" dedi.

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