Genelkurmay'ın haberi olduğu halde FETÖ'cü Semih Terzi görevden alınmamış. Zekai Aksakallı anlattı

FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin seyrini değiştirdiği belirtilen Zekai Aksakallı’dan çarpıcı sözler geldi. Aksakallı, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in öldürdüğü Semih Terzi’nin FETÖ’cü olduğu bilindiği halde görevden alınmadığını söyledi. M5 Savunma-Strateji Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Ardan Zentürk’e konuşan Aksakallı, Terzi’nin görevden alınması için iki defa teklifte bulunduğunu belirterek, FETÖ’cü olduğu bilinen iki alay komutanının görevden alındığını vurguladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

Aksakallı, 11 sayfalık söyleşide çok mesaj vermiş. Darbe öncesine dair kritik bir detay dikkat çekiyor. Aksakallı, karargâhı açık bir dille eleştiriyor: “2014’te maiyetimdeki üç tugay komutanının FETÖ mensubu olduğu kanaatine vardık. Bunlardan biri Semih Terzi’ydi. Dönemin Genelkurmay başkanına durumu arz ettik. 2015 Ağustos şûrası sonucunda üç FETÖ mensubu tugay komutanından ikisi değişti. Terzi değiştirilmedi. Sonra çok uğraş verdik ama göndermeyi başaramadık. Eğer bu değişimlerin hiçbiri yapılmasaydı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Özel Kuvvetler’in üç komutanı da FETÖ mensubu olacaktı. Bütün muharip birliklerin kontrolü FETÖ’nün elinde olacaktı.”

Nedendir bilinmez, Terzi’nin durumu, Aksakallı tarafından Genelkurmay’a iletilmişken Terzi, göreve devam etmiş.

Şunu söyleyeyim...

Aksakallı, Hulusi Akar ile Yaşar Güler arasında görünür bir ayrım yapıyor. Güler’in FETÖ’ye karşı duruşunu takdir ediyor:

“2015 alay komutanlıkları atamalarında iki FETÖ mensubu kurmay albayın, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na alay komutanı olarak planlandığını öğrendik. Bu atamaların yapılmaması için mücadele verdik. Genelkurmay 2. Başkanı E. Orgeneral Yaşar Güler de bu atamalara karşıydı. Kara Kuvvetleri Komutanı E. Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Şevki Gençtürk de bizimle aynı görüşteydi. Buna rağmen bu atamalar yapıldı. Albaylardan biri Fırat Alakuş, 15 Temmuz ihanetinde Genelkurmay Karargâhı’nı ele geçiren ekibin başında yer aldı, diğeri ise Albay Fatih Yarımbaş beni ele geçirmeye çalışan ekibin başındaydı.”

İşin ilginci Aksakallı, FETÖ’cülerin değil kendisinin tasfiye edilmeye çalışıldığını söylüyor. “Yaşar Güler’in buna engel olduğunu biliyorum” diye devam ediyor.

‘Defol git’ dedim

Aksakallı’nın anlattığına göre Terzi ile sonra da devam etmiş:

“2015-2016 yılları arasında Semih Terzi’nin buradaki görevinden alınması için iki defa teklifte bulundum. Ancak görevden alınmadı. Terzi’ye olumsuz sicil ve kanaat yazdım. Darbe girişiminden 5-6 ay öncesinde kendisine Silopi’de ‘Dilekçeni yaz ve birlikten defol git’ dedim. Terzi’nin FETÖ’cü olduğunu tahmin ediyordum.”