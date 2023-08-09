Zelenski: Pokrovsk’ta ikinci saldırı, kurtarma çalışmaları sırasında düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kendine düzenlenen saldırıda can kaybının 9, yaralı sayısının ise 82 olduğunu ifade ederek, bölgedeki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Zelenski, ikinci saldırının, arama kurtarma faaliyetleri başladıktan sonra düzenlendiğini vurgulayarak, “Birkaç füze saldırısı oldu. İkinci saldırı kurtarma operasyonu başladığında gerçekleşti. Bu, teröristlerin en büyük acı ve zararı vermek için aldıkları kasıtlı bir karardır. Rusya bu konuda azami sorumluluğu üstlenecektir. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, teröristlere karşı cezalar verilmelidir” dedi.



YARALILAR ARASINDA POLİS VE KURTARMA EKİPLERİ VARDI



Ukrayna İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada yaralılar arasında çok sayıda kurtarma ekibi ve polisin olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, 29 polis memuru ve 7 kurtarma görevlisinin yaralandığı aktarılmıştı.