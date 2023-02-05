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Zelenskiy: 24 Şubat'tan beri 1762 Ukraynalı Rus esaretinden kurtuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana toplam 1762 Ukraynalının Rus esaretinden kurtulmayı başardığını belirtti.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 01:33
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Zelenskiy: 24 Şubat'tan beri 1762 Ukraynalı Rus esaretinden kurtuldu

Zelenskiy: 24 Şubat'tan beri 1762 Ukraynalı Rus esaretinden kurtuldu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir değişiminde 116 Ukraynalı askerin daha serbest bırakıldığını açıkladı.

Esir takaslarının aylardır sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "24 Şubat'tan bu yana 1762 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtulmayı başardı." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ASKERLERİ İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya silah yardımı konularını ele aldıklarını belirtti.

Ukraynalı askerlerin İngiltere'ye ait Challenger 2 tankların kullanımına ilişkin eğitim almaya başladıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Adamlarımız (askerler) Britanya'da şimdiden Challenger tankları üzerine eğitime başladılar." şeklinde konuştu.

Ülkesinde 346 gündür savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, en ağır çatışmaların Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşandığının altını çizdi. (AA)

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