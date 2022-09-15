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Zelenskiy: Almanya'dan beklediğimiz hava savunma sistemlerini henüz almadık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'dan bekledikleri hava savunma sistemlerini henüz almadıklarını belirterek, Fransa ve İtalya ile de bu konuda çalışmakta kararlı olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 20:59
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Zelenskiy: Almanya'dan beklediğimiz hava savunma sistemlerini henüz almadık

Zelenskiy: Almanya'dan beklediğimiz hava savunma sistemlerini henüz almadık
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği 3. ziyareti sonrasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tam üyelik hedefi süreci içerisinde şimdiki önceliklerinin AB'nin Tek Pazar'ına dahil edilmek olduğunu belirten Zelenskiy, bunun büyük bir zafer olacağını söyledi.

Zelenskiy, hava savunma sistemleriyle ilgili bir soru üzerine "Alman ortaklara gelince, birkaç sistem bekliyoruz ancak henüz herhangi bir sistem almadık." dedi.

"Şu ana kadar İsrail'den olumlu bir tepki almadım"

Yine de Almanya'ya müteşekkir olduğunu belirten Zelenskiy, Almanya'nın söz konusu sistemleri daha erken sağlamış olabileceğini ancak neticede Ukrayna'da sivil kayıpların Almanya değil, Rusya yüzünden verildiğini dile getirdi.

Zelenskiy, bunların temini için görüşmelerin yalnızca Almanya ve ABD ile sürmediğini, İtalya, Fransa ve İsrail ile de çalışmak konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Ama şu ana kadar İsrail'den olumlu bir tepki almadım." dedi.

"Katılım süreci iyi gidiyor"

Von der Leyen de Kiev'de hayatın canlandığını, işletmelerin yeniden faal hale geldiğini gördüğünü belirterek "Sizi askeri başarınız nedeniyle tebrik ediyorum. Pekiştirilmesi gerektiğini biliyorum ama yine de bu bir başarı." diye konuştu.

"Katılım süreci iyi gidiyor." ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'nın bu konuya çok hız verdiğini dile getirdi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın Tek Pazar'a dahil edilmesi için çalıştıklarını aktardı.

Kışın yaklaşması nedeniyle yerinden edilenler için 150 milyon, okulların yeniden inşası için 100 milyon avroluk destek sağlayacaklarını anımsatan von der Leyen, "Bugün Avrupa Parlamentosunun 5 milyarlık fon için olumlu karar almasından memnuniyet duydum. Makrofinansal desteğin geri kalanı için çalışıyoruz. 5 milyar, ekim ortasındaki ilk dilimde dağıtılabilir." değerlendirmesini yaptı.

"AB'ye gelen Ukraynalıların 5 milyonu geri döndü"

Von der Leyen, savaşın başından bu yana 8 milyon Ukraynalının AB'ye geldiğini, sonrasında 5 milyonunun geri döndüğünü ifade etti.

AB'nin kapılarının Ukraynalılara açık olduğunu dile getiren Von der Leyen, ancak AB'nin asıl hedefinin Ukrayna'nın içindeki işletmeleri desteklemek, yeniden kalkınmaya doğrudan fayda sağlamak olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Ukrayna'ya sağlanan askeri destek konusunda, "Üye ülkelere bunu tavsiye etmem bile gerekmiyor çünkü hepimiz aynı yaklaşımı paylaşıyoruz. Ukrayna'yı kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatla desteklemenin kesinlikle hayati ve gerekli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

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