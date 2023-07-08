Zelenskiy ile görüşen Erdoğan'dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı.

Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik.

Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi.

500'ncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik.

“EN YOĞUN ÇABAYI HARCAYAN ÜLKE OLDUK”

Ukrayna ile olan dayanışmamızı birçok alanda verdiğimiz somut yardımlarla da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

Geçen senenin temmuz ayında İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.

Tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.

“UKRAYNA, NATO’YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR”

Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğu bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum.

Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış anlayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur.

Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır.

Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK"

Önümüzdeki ay Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Sayın Putin ile esir mübadelesini yine görüşeceğiz.

Tahıl koridorundaki sürecin uzatılması konusunda netice almayı ümit ediyorum.

ZELENSKİY: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de şu ifadeleri kullandı:

Tüm hakların menfaatleri dengeli olmalı. Bizim genel bir bakışımız var. Hiç kimse devletimizin ve haklarımızın menfaatlerine karşı olan şeyleri kabul ettiremez. Karadeniz kriz alanı olmamalıdır. Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım.

Rusya’nın hala kontrol ettiği alan olarak Kırım’daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi’ne olan desteğiniz için minnettarım. Rusya geminin seyrini manipüle ediyor. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz’deki her şey ona ait. Bölgemizdeki halkların iyiliği bize bağlı. Karadeniz bölgesinde istikrarı sağlamamız lazım.

Savaş zamanında bir araya geldik. Bu zor zamanda sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna’ya gelerek bizi destekledi. Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından davet üzerine gelen ilk başkan benim. Burada birçok konuyu görüştük. Bizim için insanlar her şeyden önce geliyor.

Esir olan Kırım Tatarları almak için de özellikle çalışıyoruz. Sonuç henüz elde etmedik. Bu konuyla ilgili daha fazla detay veremem. Neriman Celal’i de şahsen tanıyorum.

Kırım Tatar Formu’na katıldı ve kendisiyle çok fazla görüşme yaptık. Birçok esirimiz gibi o da serbest olacak. Bu yönde desteklerini esirgemen Sayın Cumhurbaşkanına minnettarım.