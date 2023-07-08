Erdoğan ile Zelenskiy’den 2,5 saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Vahdettin Köşkü’nde törenle karşıladı.
Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
GÜNDEMDE BÖLGESEL KONULAR VE TAHIL KORİDORU VARDI
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
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