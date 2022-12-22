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Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü  

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ziyareti sonrasında geldiği Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 19:09
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Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü  

Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü  
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk yurt dışı ziyaretini dün ABD'ye gerçekleştirmişti.

Ukrayna'ya dönüş yolcuğunda Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentinde kendisini Kiev'e götürecek uçağa aktarma yapan Zelenskiy burada Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, Duda ile topyekun savaş nedeniyle tarihi zorluklar getiren 2022 yılını özetlediklerini, geleceğe yönelik stratejik planlarını, ikili ilişkileri ve 2023 yılına ilişkin uluslararası düzeydeki etkileşimleri ele aldıklarını söylerken, sarsılmaz ve güçlü desteği için Polonya'ya teşekkür etti. 

Ukrayna'dan trenle Polonya'nın Przemysl kentine, oradan da araçla Rzeszow-Jasionk Havaalanı’na ulaşan Zelenskiy kendisini bekleyen ABD askeri uçağı Boeing C-40 Clipper ile ABD'nin başkenti Washington DC'ye uçmuştu. Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra ABD Kongresi'nde bir konuşma yapan Zelenskiy, Air Force 2 uçağı ile öğleden sonra Polonya'ya ulaşmıştı. (İHA)
                   

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