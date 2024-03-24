Zelenskiy: Putin Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'yla ilişkilendirmeye çalışıyor

Kaynak: AA
Zelenskiy: Putin Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'yla ilişkilendirmeye çalışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Ukrayna vatandaşlarına hitaben görüntülü bir mesaj yayınladı.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Saldırı konusunda Putin ve diğer Rus yetkililerinin, Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıklarını belirten Zelenskiy, "Hep aynı yöntemleri kullanıyorlar." dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna ve Ukrayna halkına yönelik "terör eylemleri" gerçekleştirmekle suçladı.

Zelenskiy, "Yüz binlerce teröristi buraya, Ukrayna topraklarına sürdüler, bize karşı savaşıyorlar ve kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil." ifadelerini kullandı.

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