Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme. Rusya Kiev ve Lviv’i bombardımana tutmuştu

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrine bir gecede düzenlediği saldırıda, iki Rus çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Yamal ve Azov amfibi çıkarma gemilerini, bir iletişim merkezini ve Karadeniz Filosu'nun bazı altyapı tesislerini başarıyla vurdu" denildi.

Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna gerçekleştirilen ve IŞİD’in üstlendiği terör saldırısı sonrası Putin, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutmuş ve Kiev ile Lviv’i ağır bombardımana tutmuştu.