15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 00:29
Takip Et

Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
+
Aa
-

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla ulusa seslendi.

Rus ordusunun ülkesine karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, sabah erken saatlerinde Kiev bölgesinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini aktardı.

Zelenskiy, cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü belirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerleşim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.

Başkan Zelenskiy, "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri yok ediyor." dedi.

Rus kuvvetlerinin bugün Herson şehrine yönelik de saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, saldırılar sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rus tarafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Ukraynalı askerin daha serbest kaldığını dile getiren Zelenskiy, "Hala Rusya'da tutuklu bulunan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
3
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
5
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
7
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.