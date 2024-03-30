Zelenskiy Rusya ile savaştaki gerçeği açıkladı

ABD Kongresi’nde Ukrayna’ya yapılacak yardımlar tartışılırken Zelenskiy’den yeni açıklama geldi. Zelenskiy, ABD’den yardım gelmemesi durumunda Ukrayna’dan çekilmek zorunda kalacaklarını belirterek,” Eğer ABD yardımı olmazsa hava savunmamız olmayacağı, Patriot füzeleri olmayacağı, sinyal bozucularımız yok demektir. Bu da küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına gelir. Geri çekilmemek için bir yol bulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mühimmat sıkıntısı olması durumunda Rusya’nın büyük şehirlere girebileceğine dikkat çeken Zelenskiy, füze ihtiyaçlarını kendi ürettikleri silahlarla karşılamaya çalışsalar da bunun yeterli olmadığını söyledi.

Zelenskiy, ABD’nin, Ukrayna’ya yönelik saldırılara karşı tepkilerinin olumlu olmadığını ancak Kiev’in kendi dronlarını kullandığını dile getirerek, “Kendi dronlarımızı kullanıyoruz. Kimse kullanamazsınız diyemez. Eğer enerji sistemlerimizi kullanacak hava savunma sistemimiz toksa ve Ruslar bunlara saldırıyorsa, neden karşılık veremiyoruz? Toplumları benzinsiz, mazotsuz, elektriksiz yaşamayı öğrenmek zorunda. Rusya bu adımları sonlandırdığında biz de durduracağız” şeklinde konuştu.