Zelenskiy Rusya ile savaştaki gerçeği açıkladı

Kaynak: İHA
Zelenskiy Rusya ile savaştaki gerçeği açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaştaki gerçeği açıkladı. Zelenskiy ABD’den yardım gelmemesi durumunda geri çekilmek zorunda kalacaklarını söyledi.

ABD Kongresi’nde Ukrayna’ya yapılacak yardımlar tartışılırken Zelenskiy’den yeni açıklama geldi. Zelenskiy, ABD’den yardım gelmemesi durumunda Ukrayna’dan çekilmek zorunda kalacaklarını belirterek,” Eğer ABD yardımı olmazsa hava savunmamız olmayacağı, Patriot füzeleri olmayacağı, sinyal bozucularımız yok demektir. Bu da küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına gelir. Geri çekilmemek için bir yol bulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mühimmat sıkıntısı olması durumunda Rusya’nın büyük şehirlere girebileceğine dikkat çeken Zelenskiy, füze ihtiyaçlarını kendi ürettikleri silahlarla karşılamaya çalışsalar da bunun yeterli olmadığını söyledi.

Zelenskiy, ABD’nin, Ukrayna’ya yönelik saldırılara karşı tepkilerinin olumlu olmadığını ancak Kiev’in kendi dronlarını kullandığını dile getirerek, “Kendi dronlarımızı kullanıyoruz. Kimse kullanamazsınız diyemez. Eğer enerji sistemlerimizi kullanacak hava savunma sistemimiz toksa ve Ruslar bunlara saldırıyorsa, neden karşılık veremiyoruz? Toplumları benzinsiz, mazotsuz, elektriksiz yaşamayı öğrenmek zorunda. Rusya bu adımları sonlandırdığında biz de durduracağız” şeklinde konuştu.

Son Haberler
Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu Gündem
Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu
Gazeteciye hain saldırı Dünya
Gazeteciye hain saldırı
Baharın müjdecisi Leylekler hakkında 10 ilginç bilgi Yaşam
Baharın müjdecisi Leylekler hakkında 10 ilginç bilgi
Brezilya'dan koptu geliyor. Ünlü voleybolcu Sultanlar Ligi'ni sallayacak Spor
Brezilya'dan koptu geliyor. Ünlü voleybolcu Sultanlar Ligi'ni sallayacak
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı
İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz' Gündem
İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz'
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı Spor
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı