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Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırıları karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 00:29
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Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız

Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yayınladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine doğru saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası arenada Rusya'ya yönelik kısıtlamaların artması gerektiğini savundu.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırıları artırma girişimlerinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İşgalcinin hiçbir saldırgan eylemini karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Yarın Kiev'de Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Zelenskiy, zirvede ülkesi için son derece önemli konuların ele alınacağını kaydetti. (AA)

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