Zelenskiy Türkiye’den ayrıldı. Komutanlarıyla fotoğraf paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Zelenskiy, ülkeden ayrıldı.

Zelenskiy Türkiye’den ayrıldı. Komutanlarıyla fotoğraf paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuları ele almak için İstanbul’a gelmişti.

Zelenskiy resmi temaslar kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği İstanbul’dan 5 Azov Taburu komutanıyla birlikte ayrıldı.

"KAHRAMANLARIMIZI EVE GÖTÜREREK TÜRKİYE’DEN AYRILIYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’den ayrıldı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya döndüğünü açıklayarak “Bugün kahramanlarımızı eve götürerek Türkiye’den ayrılıyoruz. Ukraynalı komutanlar Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha sonunda aileleri birlikte olacak. Ukrayna’nın şerefine” dedi.

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215 ESİR TAKASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Ukrayna’da 21 Eylül 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşmiş, Erdoğan, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirmişti.

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