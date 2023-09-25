Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Nazi askerini ayakta alkışladı. “Savaş gazisi” olarak sundular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin cuma günü Kanada Parlamentosu'ndaki konuşmasının hemen ardından Meclis Başkanı Anthony Rota'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi askeri birliğinde görev yapan 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı onurlandırarak ayakta alkışlatması büyük tepkiye yol açtı.

T24’ün derlediği habere göre, Zelenski'nin Kanada ziyareti kapsamında parlamentoda konuşma yapmasının hemen ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Anthony Rota, eski Nazi gazisi Yaroslav Hunka'yı bir Kanadalı-Ukraynalı savaş kahramanı olarak tanıttı.

Rota, Hunka'yı takdim ederken, "Bugün burada, Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan ve bugün 98 yaşında olmasına rağmen birlikleri desteklemeye devam eden İkinci Dünya Savaşı'ndan Ukraynalı-Kanadalı bir gazimiz var. O bir Ukrayna kahramanı, bir Kanada kahramanı ve biz ona tüm hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Rota'nın takdiminin ardından Hunka uzun süre alkışlandı ve Zelenski de el salladı.

YAHUDİLERDEN SERT TEPKİ

Yahudi savunma grubu olan Simon Wiesenthal Merkezi Dostları (FSWC) tarafından yapılan sert açıklamada, "Kanada Parlamentosu'nun, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin ve diğerlerinin toplu katliamına karışmış bir Nazi askeri birliğinde görev yapmış Ukraynalı bir gaziyi tanımasından derin rahatsızlık duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"98 yaşında bir Ukrayna göçmeni olan Yaroslav Hunka, Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota tarafından, Hunka'nın Holokost sırasında insanlığa karşı işlediği suçlar iyi belgelenmiş bir Nazi askeri birimi olan SS'in 14. Waffen Grenadier Tümeninde görev yaptığı korkunç gerçeği göz ardı edilerek, 'İkinci Dünya Savaşında Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan Ukraynalı bir Kanadalı savaş gazisi' ve 'bir Ukrayna kahramanı ve bir Kanada kahramanı' olarak tanıtıldı."

KANADA’DAN ÖZÜR GELDİ

Pazar günü yaptığı açıklamada Rota, Hunka'yı tanıma ve onurlandırma kararından "pişmanlık duymasına neden olan daha fazla bilginin farkına vardığını" söyledi ve olayın tüm sorumluluğunu üstlendi.

Rota, "Parlamenter arkadaşlarım ve Ukrayna delegasyonu da dahil olmak üzere hiç kimsenin niyetimden ya da sözlerimi söylemeden önce haberdar olmadığını açıkça belirtmek isterim. Bu girişim tamamen bana aitti" dedi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Justin Trudeau'dan bağımsız olarak hareket eden Meclis Başkanlığı'nın kendilerine önceden herhangi bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.