Zelenskiy’den Kırım Köprüsü’ne saldırı açıklaması 'Rusya’nın suçlarına yanıt'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Herson, Mıkolayiv, Zaporijya, Donbas ve Harkiv bölgelerine saldırdığını ve bunlara Ukrayna ordusunun karşılık verdiğini belirtti.

Rusya’nın saldırılarına tepki

Zelenskiy, Rusya’nın Herson bölgesindeki köylere gün içinde saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılarda çocuklar dahil ölenlerin ve yaralıların olduğunu ifade etti. Zelenskiy, “Askerlerimiz her yerde işgalcilerin terörüne karşılık veriyor. Rusya’nın kötülüğünün adil cevabımızı almadığı gün yok.” dedi.

Kırım Köprüsü’nde duman

Zelenskiy, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırılara da değinerek, “Yok edilen her kafir, yanan tüm Rus askeri teçhizatı, ateşe verilen onların karargah ve depoları, Kırım Köprüsü’nde çok anlamlı bir duman, tüm bunlar Rusya’nın işlediği hiçbir suçunu yanıtsız bırakmayacağımızın kanıtıdır.” diye konuştu. Zelenskiy, Ukrayna için adaleti sağlayabilecek tek yolun Ukraynalı askerlerin savaşması olduğunu vurguladı.