Zencefil bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Soğuk algınlığına iyi gelen zencefil bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zencefil bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

ZENCEFİL BİTKİSİ NEDİR?

Zencefilgiller familyasından anayurdu Hindistan ve Malezya olan etli rizomlu bitkidir.

Baharat olarak kullanılır. Tıbbi zencefilin tropik ülkelerde kültürü yapılır.

ZENCEFİL BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Zencefilin kansere karşı mücadele ediyor.

-Şeker hastalılarına iyi geliyor.

-İştah açar.

-Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.

-Kusmayı önler. İshali keser.

-Bağırsak bozukluklarını giderir.

-Soğuk algınlığında çabuk iyileşmeyi sağlar.

-Bedeni ve zihni gücü artırır.

-Cinsel istekleri kamçılar.

-Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu gösterildi.

-Solunum sistemi hastalıklarına iyi geliyor.

-Enfeksiyon tedavisinde kullanılır.

-Eklem ve adet sancısı gibi ağrılara iyi gelir.

-Ülser ve reflü tedavisine destek olabilir.

-Hazımsızlık, gaz ve şişkinliği hafifletir.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yüksek dozlara çıkmadıktan sonra zencefil çayı içmenin güvenli olduğu düşünülmektedir. Günde 1-2 fincandan fazla tüketmeyi düşünüyorsanız ve özellikle ilaç kullanıyorsanız hekiminize danışmanızda fayda var. Zencefil çayının faydaları taze zencefil kullanmaya benzerdir. Her gün 1 fincan zencefil çayı sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlığa iyi gelir. Gelelim zencefil çayını nasıl hazırlayacağımıza:

Kök zencefil alınır, iyice temizlenir, dilerseniz kabuğunu soyabilirsiniz. Daha sonra ince ince dilimleyin.

Hazırlamak istediğiniz miktarda suyu fincanla demliğe koyun ve içine zencefil dilimlerini yerleştirin. Bir fincan çay için 2-3 dilim zencefil koymak uygundur.

Suyu 5-10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra süzün.

Dilerseniz limon veya bal ilave ederek tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

‘’Zencefil nasıl kullanılır? Sorusu sıklıkla akıllara takılır. Zencefil çay olarak, toz halinde ve taze olarak tüketilebilir. Zencefilin faydalı bileşenleri en fazla taze kök formunda bulunur. Peki, zencefil nasıl tüketilmeli? Zencefili çay olarak tüketebileceğiniz gibi, kek ve kurabiyelere, yemek ve çorbalara ekleyerek de kullanabilirsiniz. Zencefilli kurabiye, zencefilli portakallı tavuk, zencefilli pilav bunlara örnek olarak gösterilebilir.