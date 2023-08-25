Zerdeçal bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan vereme iyi gelen zerdeçal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zerdeçal bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

ZERDEÇAL BİTKİSİ NEDİR?

Zencefilgiller familyasından; anavatanı Doğu Hindistan olan çok yıllık bir bitkidir.

Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renktedir. Safranı andıran boyalı bir madde çıkarılır. Baharat olarak

kullanılır.

ZERDEÇAL BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Verem gibi hastalıklarda faydalıdır.

-İltihabı yatıştırır; inflamasyonu önler.

-Kanserin yayılmasını engelleyebilir.

-Diyabeti önler.

-Kalp sağlığını destekler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Karaciğer işlevini düzenler.

-Şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarını önler.

-Bilişsel fonksiyonları iyileştirir.

-Cilt hücrelerini yeniler.

-Ağrı kesici etkilidir.

-Depresyona iyi gelir.

-Sinirleri uyarır. Vücutta biriken zehirli maddeleri atar.

-Nekahat devresini kısaltır.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçalı sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz.

Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz.

Zerdeçallı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir.

Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir.

Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçalın karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır.

Hintliler zerdeçalı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

Özellikle bahar aylarında vücut direncini arttırmak için çocuklarınıza zerdeçal süt karışımı iyi gelebilir.

Zerdeçallı süt ayrıca kanın temizlenmesine, ağrıların azalmasına, bakteri ve virüslerle vücudun savaşmasına yardımcı olmaktadır.

Peki, birbirinden farklı zerdeçal kürü çeşitleri hazırlayarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ne dersiniz?

Zerdeçal ve zencefil ile birlikte biraz da tarçın ve bal kullanarak harika bir kış içeceği hazırlayabilirsiniz.

Sadece zerdeçal limon çayı ile bile soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Zerdeçal yoğurt ile birlikte mükemmel bir ara öğün oluşturur ve kan şekerinizi düzenlemeye yardımcı olur.