Zengin Arapların yeni uğrak yeri. Kanalla yerin altından giriş yapılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Zengin Arapların yeni uğrak yeri. Kanalla yerin altından giriş yapılacak
Suudi Arabistan’da Akabe Körfezi kıyı şeridindeki dağın yamacına sıkıştırılmış, bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen "ultra lüks yeraltı gökdeleni" projesi duyuruldu.

75 millik bir bina içinde bir şehir inşa etmeyi planlayan geliştiriciler NEOM'a göre, Aquellum projesi, "misafirlere bir dizi fütüristik bir yaşam deneyimi sunacak" bir yeraltı şehri ve turizm merkezi olarak tanıtıldı.

dfdsfds.jpg

Projenin dijital görüntüleri, bin 500 metrelik alanın içinde neredeyse tamamen gizlenmiş olmasına rağmen, lüks mağazalar, performans gösterileri ve galerilerin yanı sıra bol miktarda yeşil bitki ve doğal ışıkla dolup taşan 330 metrelik bir açık hava ekosistemini gösteriyor.

dsfdgfdhgghg.jpg

Özel varış noktası o kadar iyi gizlenmiş ki, misafirlerin yüzen bir marinadan Aquellum'a bir yer altı kanalı üzerinden nakledilmesi gerekecek.

fghggg.jpg

NEOM, içeri girdikten sonra ziyaretçilerin dinlenme alanları ve yenilikçi merkezlerle tamamlanan "dijitalleştirilmiş bir toplulukla" karşılanacağını söyledi.

Böyle bir alan, bilim insanlarını ve araştırmacıları ağırlamak için inşa edilen çeşitli laboratuvarlardan oluşan bir alan olan "Jeneratör" olarak zamanından önce adlandırıldı.

Sanal gerçeklik, Aquellum'un önemli bir bileşeni olarak görülüyor; maketler, misafirlerin VR gözlüklerini taktığında ve açık hava ekosisteminde dijitalleştirilmiş ışık küplerinin dansını izleme imkanı sunacak.

dgfdghggg.jpg

NEOM, "Aquellum projesi, doğal çevreyle uyumlu bir şekilde bütünleşen fütüristik bir ekosistemi temsil ediyor" dedi.

Oldukça yenilikçi olmasına rağmen küp şeklindeki şehir, NEOM'un son yıllarda ortaya çıkardığı en tuhaf gelişme değil.

2022'de şirket, 75 mil uzunluğunda, aynalarla kaplı, New York'un Empire State Binası'ndan daha yüksekte olacak bir peyzaj şehri olan “The Line”ı ortaya çıkardı.

1 trilyon dolarlık mega gelişme, yapay bir kayak merkezinin yanı sıra proje sakinleri için robotlar ve yapay zekayı da içerecek.

sgdgfd.jpg

NEOM'a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman öncülük ediyor.

Son Haberler
Fenerbahçe’de ayrılık! Rotasyon tamam Crespo gidebilir Spor
Fenerbahçe’de ayrılık! Rotasyon tamam Crespo gidebilir
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Beşiktaş'ta üyelikler incelemeye alındı Spor
Beşiktaş'ta üyelikler incelemeye alındı
Milyonlarca emeklinin beklediği zamlar e-devlete yansıdı. Herkes girip maaşını öğrenebilir Ekonomi
Milyonlarca emeklinin beklediği zamlar e-devlete yansıdı. Herkes girip maaşını öğrenebilir
Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı Spor
Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı
Cenaze dönüşü facia yaşanıyordu. 2 yaralı Gündem
Cenaze dönüşü facia yaşanıyordu. 2 yaralı
Cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi! Video
Cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi!