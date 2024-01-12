Zengin Arapların yeni uğrak yeri. Kanalla yerin altından giriş yapılacak

75 millik bir bina içinde bir şehir inşa etmeyi planlayan geliştiriciler NEOM'a göre, Aquellum projesi, "misafirlere bir dizi fütüristik bir yaşam deneyimi sunacak" bir yeraltı şehri ve turizm merkezi olarak tanıtıldı.

Projenin dijital görüntüleri, bin 500 metrelik alanın içinde neredeyse tamamen gizlenmiş olmasına rağmen, lüks mağazalar, performans gösterileri ve galerilerin yanı sıra bol miktarda yeşil bitki ve doğal ışıkla dolup taşan 330 metrelik bir açık hava ekosistemini gösteriyor.

Özel varış noktası o kadar iyi gizlenmiş ki, misafirlerin yüzen bir marinadan Aquellum'a bir yer altı kanalı üzerinden nakledilmesi gerekecek.

NEOM, içeri girdikten sonra ziyaretçilerin dinlenme alanları ve yenilikçi merkezlerle tamamlanan "dijitalleştirilmiş bir toplulukla" karşılanacağını söyledi.

Böyle bir alan, bilim insanlarını ve araştırmacıları ağırlamak için inşa edilen çeşitli laboratuvarlardan oluşan bir alan olan "Jeneratör" olarak zamanından önce adlandırıldı.

Sanal gerçeklik, Aquellum'un önemli bir bileşeni olarak görülüyor; maketler, misafirlerin VR gözlüklerini taktığında ve açık hava ekosisteminde dijitalleştirilmiş ışık küplerinin dansını izleme imkanı sunacak.

NEOM, "Aquellum projesi, doğal çevreyle uyumlu bir şekilde bütünleşen fütüristik bir ekosistemi temsil ediyor" dedi.

Oldukça yenilikçi olmasına rağmen küp şeklindeki şehir, NEOM'un son yıllarda ortaya çıkardığı en tuhaf gelişme değil.

2022'de şirket, 75 mil uzunluğunda, aynalarla kaplı, New York'un Empire State Binası'ndan daha yüksekte olacak bir peyzaj şehri olan “The Line”ı ortaya çıkardı.

1 trilyon dolarlık mega gelişme, yapay bir kayak merkezinin yanı sıra proje sakinleri için robotlar ve yapay zekayı da içerecek.

NEOM'a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman öncülük ediyor.