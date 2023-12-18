Zeydan Karalar'dan Adana rüşvet operasyonu açıklaması

Bugün, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde ‘rüşvet’ ve 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu düzenlendi.

Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın danışmanlarından birinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ZEYDAN KARALAR'DAN OPERASYONA TEPKİ

Düzenlenen operasyona ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi binası önünde vatandaşların da desteğiyle bir açıklama yapan Zeydan Karalar, "Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Adem ve CHP Adana milletvekilleri de açıklama sırasında Karalar’ın yanında bulundu.

“HÜCRE EVİNE GELİR GİBİ…”

Operasyon sırasında belediyede çalışan kadın personele yapılan davranışa tepki gösteren Karalar, "Bir hücre evine gelir gibi TOMA ile gelmek şık olmamıştır" diye konuştu.

Karalar, açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Devletin polisi de bizim polisimiz onlar aldıkları talimatı yerine getirmeye çalışıyor. Biz de bu önemli görevi layıkıyla milletin parasını koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmez.”

"BİZİM BELEDİYELERİMİZDE KANUNU AYKIRI ASLA BİR ŞEY OLMAZ"

Görevlerini halka layık olacak şekilde yaptıklarını ifade Eden Karalar, “Atatürk'e layık olmanın bilincinde yapıyoruz. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz. Kamuya zarar olmaz. Biz birilerine para kazandırmak için buraya gelmedik.” Şeklinde konuştu.

"NE BENİM NE ELEMANLARIMIN KARIŞTIĞI BİR OLAY OLMAMIŞTIR"

Emniyet ve savcılık tarafından kendilerinden istenen her şeyi verdiklerini ve iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Karalar, “Çekineceğimiz bir şey yoktur, asla da olmayacaktır. 10 yıldır başkanım ne benim ne elemanlarımın karıştığı bir olay olmamıştır. Kadın arkadaşımızın odasını aramaya bir hücre evine gelir gibi TOMA ile gelmek şık olmamıştır." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KARALAR BİR KEZ DAHA ADAY

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Karalar'ın konuşmasından sonra söz alarak açıklamalarda bulundu.

"31 MART'TA BURADAKİ BAŞKAN DEĞİŞMEYECEK"

Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada Zeydan Karalar’ın 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday gösterileceğini duyurdu.



Bulut Karalar’ın bir kez daha kazanacağına inandıklarını ifade ederken, “Ve herkes biliyor ki 31 Mart’ta buradaki başkan değişmeyecek.” şeklinde konuştu.