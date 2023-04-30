Zeydan Karalar Adana’daki korkunç gerçeği açıkladı. Çocuklarımız büyük tehlikede

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yaptırdığı bir araştırtmadan çıkan korkunç sonucu açıkladı. Karalar, Adana’da uyuşturucu kullanım yaşının 9’a indiğini söyledi. Karalar, her 2 kişiden birinin uyuşturucuya rahatlıkla ulaşabildiğini belirterek, “Umutsuzluk kimilerini böyle zararlı yabancı maddelere yöneltiyor” şeklinde konuştu.

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Karalar, yaptırdığı araştırmadan ötürü dehşete düştüğünü vurgulayarak, "Adana'da bir araştırma yaptırdım, dehşete düştüm. Uyuşturucu kullanımı 9 yaşına inmiş. Çok ürkütücü. İkinci ürkütücü rakam her iki kişiden bir tanesi 'uyuşturucu istediğimde çok rahat ulaşabiliyorum' diyor. Ve Adana ne yazık ki uyuşturucu kullanımında ön sıralarda geliyor. Türkiye'de ikinci deniyor. Bu da çok facia. Bu umutsuzluğun işareti. Umutsuzluk kimilerini böyle zararlı yabancı maddelere yöneltiyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN GELECEĞİNDEN DAHA MUTLU OLDUKLARI BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK GEREKİYOR”

Uyuşturucu sorununun çözümü için önerilerini sıralayan Karalar, sadece torbacılarla uğraşılmasının bir çözüm olmadığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet aslında elinden geleni yapıyor. Yani yerel emniyet. Torbacılarla uğraşıyor, onun görevi o. Ama bu bir çözüm değil. Tamamen kaynağına, satıcılarına yurt dışından getirenlere inmek lazım. Öyle dört tane beş tane torbacıyla bu iş çözülmez. Ama esas çözüm noktası şu: Türkiye'de yine gençlerin umutlu olabileceği bir dünya yaratmak. İş bulabilecekleri, mutlu olabilecekleri, çalıştıkları işte yeteri kadar maaş alabilecekleri ve geleceğinden daha umutlu oldukları bir Türkiye tesis etmek gerekiyor. Esas çözüm o."