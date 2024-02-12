Zeydan Karalar’ın özel kalem müdürü makamında vuruldu

İddiaya göre olay, saat 12.30 sıralarında gerçekleşti. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kimliği belirsiz bir kişi tabancayla girdi.

Kimliği belirsiz bir kişi belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. 3 kurşunla yaralanan Güdük hemen hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güdük ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ZEYDAN KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Saldırı belediyeye işe aldığımız bir işçi tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Saldırganın ateş açtıktan sonra kaçtığı da öğrenildi.

Adana Valiliği ise olayın alacak verecek bir meselesi olduğunu bildirdi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır.