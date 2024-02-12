Zeydan Karalar'ın saldırganla fotoğrafları ortaya çıktı. Silah sıktığı anın görüntüleri de paylaşıldı

Adana Büyükşehir Belediye binasında Zeydan Karalar’ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük’e silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda Güdük 3 kurşunla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güdük hastanede ölüm kalım savayı veriyor.

ZEYDAN KARALAR İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın ise belediye işçi olarak alınan Mikail G. Olduğu açıklandı.

Saldırganın Zeydan Karalar ile fotoğrafları ortaya çıktı. Karalar’la fotoğraflarının olması ise merak konusu oldu.

Öte yandan saldırganın daha önceden tabancayla havaya ateş ederken görüntüsü de ortaya çıktı.

ZEYDAN KARALAR VE VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Karalar, “Saldırı belediyeye işe aldığımız bir işçi tarafından gerçekleştirildi" dedi. Saldırganın ateş açtıktan sonra kaçtığı da öğrenildi. Saldırının alacak verecek meselesi olduğu da belirtildi.

Karalar, "Biz de şaşırdık. Belediye çalışanı tarafından gerçekleştirilen saldırı bu. Bizim işe aldığımız bir personeldi. Samet kardeşimizin durumu ise kritik. İşin altında ne var onu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırganın belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan Mikail G. olduğu öğrenildi.

Adana Valiliği ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır.