Son dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi Samet Güdük hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi Samet Güdük hayatını kaybetti
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Şevkin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Çok çok üzgünüz. Sözün bittiği yer. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilimiz, kıymetli kardeşim, yol arkadaşımız Samet Güdük’ü maalesef kaybettik.Kardeşime Allah’tan rahmet dilerim.Mekanı cennet olsun.Ailesine, parti ve belediye camiamıza sabır, baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda iddiaya göre, saat 12.30 sıralarında belediyeye kimliği belirsiz bir kişi tabancayla girdi.

Kimliği belirsiz bir kişi belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. 3 kurşunla yaralanan Güdük hemen hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Güdük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Samet Güdük'ün alacak verecek meselesinden dolayı saldırıya uğradığını ve saldırganın yakalandığını açıkladı.

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