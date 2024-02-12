Adana Belediyesi’ndeki saldırının detayları ortaya çıktı. Özel kalem müdürü vuruldu

Adana’da Belediyesi’nde Başkan Zeydan Karalar’ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük makamında silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 3 kurşunla yaralanan Güdük ameliyata alındı. Zeydan Karalar, saldırının belediyeye alınan bir işçi tarafından gerçekleştiğini duyurdu.

Güdük’ün durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Karalar, “Saldırı belediyeye işe aldığımız bir işçi tarafından gerçekleştirildi" dedi. Saldırganın ateş açtıktan sonra kaçtığı da öğrenildi. Saldırının alacak verecek meselesi olduğu da belirtildi.

Zeydan Karalar, "Biz de şaşırdık. Belediye çalışanı tarafından gerçekleştirilen saldırı bu. Bizim işe aldığımız bir personeldi. Samet kardeşimizin durumu ise kritik. İşin altında ne var onu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırganın belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan Mikail G. olduğu öğrenildi.

Adana Valiliği ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır.

Öte yandan saldırganın akli dengesinin de yerinde olmadığı iddia edildi.