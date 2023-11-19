Zeynep Beşerler'in son halini görenler çok şaşırdı. 'Arka Sokaklar'dan sonra sırra kadem basmıştı

'Arka Sokaklar' dizisinde 4 yıl boyunca Melek Komiser rolüne hayat veren oyuncu Zeynep Beşerler, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Zeynep Beşerler'in son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

Damla Baylan
Zeynep Beşerler'in son halini görenler çok şaşırdı. 'Arka Sokaklar'dan sonra sırra kadem basmıştı

İlk bölümü 2006'da yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 2010-2014 yılları arasında yer alan oyuncu Zeynep Beşerler dizide Melek Komiser rolüne hayat veriyordu.

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Arka Sokaklar dizisinden sonra sırra kadem basan Zeynep Beşer'lerin son hali merak ediliyor.

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9 yıldır televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Zeynep Beşerler, değişimiyle şaşırttı.

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Zeynep Beşerler'in son haline ''Çok zor tanıdım'' ve ''Yüzüne bir şeyler yaptırmış gibi'' şeklinde yorumları geldi.

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Zeynep Beşerler, kendisini Defne Samyeli'ye benzeten bir takipçisine de ''Benzediğimizi düşünmüyorum'' yanıtını verdi.

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Daha önce Türkler Çıldırmış Olmalı, Kağıt, Sizi Seviyorum, Aşk ve Ceza, Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan ve uzun yıllardır ekranlara görünmeyen Beşerler, son olarak geçtiğimiz yıllarda tiyatro oyununda görüldü.

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2013 yılında Emir İçgören ile evlenen yıldız, nikah masasına oturduktan 1 yıl sonra oyunculuğa ara vermişti. Şimdilerde 44 yaşında olan Zeynep Beşerler'in Kerem adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

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