Zeynep Beşerler’den boşanma açıklaması

Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler, ihanet iddiasıyla boşanma kararı almıştı. Beşerler’e dün katıldığı doğum gününde boşanma haberleri soruldu.

Zeynep Beşerler’den boşanma açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı iddia edilmişti.

zeynep-beserler-esi-emir-icgoren-ile-bosanma-iddialarina-bakin-ne-dedi-nhup9.jpg

Zeynep Beşerler, Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı.

Oyuncu boşanma iddialarına, "Bu konuda konuşmayacağım" diyerek, haberleri doğrulamış oldu.

zeynep-beserler-esi-emir-icgoren-ile-bosanma-iddialarina-bakin-ne-dedi-4qpkw.jpg

Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı. Çocuğu ve Beşerler ile yaşadığı evden ayrılan İçgören ise Etiler'de bir ev tuttu.

İlgili Haberler
Zeynep Beşerler boşanıyor. 10 yıllık evlilikte ihanet krizi
Oyuncu Zeynep Beşerler'e seçim soruşturması
Zeynep Beşerler 1. sınıf kitabını paylaşıp isyan etti
Zeynep Beşerler'den estetik açıklaması. Son haliyle dikkat çekmişti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan vatandaşları değil patronları sevindirecek haber geldi Ekonomi
Merkez Bankası'ndan vatandaşları değil patronları sevindirecek haber geldi
Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi Gündem
Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi
Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı Sağlık
Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı
Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor Bilim
Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında Ekonomi
Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında
Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı Gündem
Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı