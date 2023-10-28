Zeynep Beşerler’den boşanma açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı iddia edilmişti.

Zeynep Beşerler, Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı.

Oyuncu boşanma iddialarına, "Bu konuda konuşmayacağım" diyerek, haberleri doğrulamış oldu.

Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı. Çocuğu ve Beşerler ile yaşadığı evden ayrılan İçgören ise Etiler'de bir ev tuttu.

