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Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor

10 yıldır evli olan oyuncu Zeynep Beşerler ve Emir İçgören çifti boşanma kararı aldı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:15
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Zeynep Beşerler ve Emir İçgören boşanıyor

Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor
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Oyuncu Zeynep Beşerler 2013’te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016’da oğulları Kerem dünyaya gelmişti. 

Posta’dan Bekir Saçar’ın haberine göre; Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftin boşanacaklarını öğrendim. 

Emir Bey geçen hafta Etiler Çamlık’ta bekar hayatı yaşayacağı bir daire kiraladı. 

İçgören 2009’da Amsterdam’da piste inerken çakılan uçaktan kurtulanlar arasındaydı.

8 kişinin hayatını kaybettiği bu kazada ölenlerden biri de babası Mert İçgören’di.
 

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