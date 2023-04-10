Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor

Oyuncu Zeynep Beşerler 2013’te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016’da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.
Posta’dan Bekir Saçar’ın haberine göre; Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftin boşanacaklarını öğrendim.
Emir Bey geçen hafta Etiler Çamlık’ta bekar hayatı yaşayacağı bir daire kiraladı.
İçgören 2009’da Amsterdam’da piste inerken çakılan uçaktan kurtulanlar arasındaydı.
8 kişinin hayatını kaybettiği bu kazada ölenlerden biri de babası Mert İçgören’di.
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