Zeynep Sever Demirel'in bikinilı pozları olay oldu 'Volkan ağabey kusura bakma' diyerek beğendiler

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kızlarıyla birlikte Kuşadası'nda yaptığı tatilin fotoğraflarını paylaştı.

Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında Belçika güzeli seçilmiş, sonra da Volkan Demirel'le evlenmişti.

Mutlu bir evliliği olan çiftin iki de kızı olmuştu.

Instagram hesabından Kuşadası tatilindeki bikinili fotoğraflarını paylaşan Zeynep Sever Demirel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yorumların bazıları şöyle:

- Volkan ağabeyi engelleyip mi paylaştın yenge?

- Korkudan beğenemiyorum.

- Volkan ağabeye ayıp olmasın diye beğenmedim.

- Volkan ağabey kusura bakma biz çok begendik, hakkını helal et.

- Çok güzelsin yenge.

- Volkan plajı kapatmış.