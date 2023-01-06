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Son Dakika... Zeytinburnu'nda tramvay otomobil ile çarpıştı

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 21:13
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Zeytinburnu'nda tramvay otomobil ile çarpıştı

Son Dakika... Zeytinburnu'nda tramvay otomobil ile çarpıştı
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Huzeyfe Asgarioğlu kullandığı 34 DHV 880 plakalı otomobille, dönüşünün yasak olduğu yola dönüp tramvay yoluna girdi. Zeytinburnu-Topkapı arası sefer yapan tramvay bir anda önüne çıkan otomobile çarptı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraş sonucu sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri bir süre aksadı. 

Kazayı gören Mahmut Ekin, "Araç U dönüşü yapmak isterken, tramvayın istikametine girdi, tramvay çarptı. Çarpma sonucu arabanın ön kapısı içeri girdi. Adamı çıkardılar. Götürdüler hastaneye" dedi. 

KAZA ANI KAERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bir anda sola doğru kırıp, tramvay yoluna döndüğü ve tramvayın önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor. (DHA)

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