Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı

Kaynak: DHA
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı
Zeytinburnu'nda, otomobillerle düğün konvoyu yapan grup, tüm caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan bir kişi, minibüsün üzerine çıkarak trafiğe kapatılan yola para saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan bir grup, caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik açıp yolun ortasında oynadı. Konvoydan bir kişi minibüsün üstüne çıkarak oynamaya devam etti.

MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE ÇIKIP CADDEYE PARA SAÇTI

Minibüs üzerindeki şahıs bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları caddeye saçtı. Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydaki kişiler bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kameralasına yansıdı.

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