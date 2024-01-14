Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan bir grup, caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik açıp yolun ortasında oynadı. Konvoydan bir kişi minibüsün üstüne çıkarak oynamaya devam etti.

MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE ÇIKIP CADDEYE PARA SAÇTI

Minibüs üzerindeki şahıs bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları caddeye saçtı. Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydaki kişiler bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kameralasına yansıdı.

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