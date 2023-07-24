Zeytinleri yiyip midesinden canlı yayında çıkarmıştı. Cenk Koray bile şaşırmıştı

Cenk Koray...Ünlü sunucu...Ölümünden bu yana tam 23 yıl geçti. Peki Cenk Koray'ın gerçek mesleğini biliyor musunuz? Cenk Koray Ankara Üniversitesinde Hukuk eğitimi gördü. 24 yaşına kadar avukatlık yaptı. Avukatlığın dışında tenis hakemliği de yapan ünlü sunucu, oğlunu Nihat Koray'ı 1996 yılında elim bir olayda kaybetti.

YÖNETTİĞİ MAÇLARDA DİKKAT ÇEKTİ TRT'DEN TEKLİF ALDI

Yönettiği maçlarda yaptığı şovlarla dikkati çekti ve TRT'den teklif aldı. İlk programı Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışma programı "Bildiklerimiz, Gördüklerimiz, Duyduklarımız" oldu. Kıvanç, programın olduğu gece önemli bir maçı sunmak üzere yurt dışına çıkınca, programı onun yerine Cenk Koray sundu ve bu şekilde sunuculuk yaşamı başladı.

Cenk Koray, 1973 - 1976 yıllarında Son Havadis adlı gazetede çalıştı. Bir ara reklamcılık da denedi ancak 1974 yılında yeniden sunuculuğa başladı. Uzun süre pazar eğlence programları başta olmak üzere şovmenlik yaptı. Özellikle bu programlar içinde sunduğu ufak yarışmalarla anıldı. Bu yarışmalar içinde en popülerlerinden biri "Tele Kutu" oldu. 1989’da kalp krizi geçirene dek sunuculuğu devam ettirdi. Sunuculuğa brt'de veda etti.

Koyu bir "Beşiktaş" taraftarı olan Cenk Koray, iki yıl Beşiktaş Kulübü'nün basın sözcülüğünü yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA

Ölümünün 23'ncü yılında Cenk Koray'ın bir programdaki görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Programa katılan bir kişi üç zeytini yiyeceğini söyledi, sonra da bunları tekrar tam olarak geri çıkaracağını ve ardından da ellerinden yok edeceğini söyledi. Cenk Koray, programa katılan kişinin ceketini çıkardı, izledi. O da olanları şaşkınlıkla izledi. Zeytinler yenildi, sonra çıkarıldı ve yok edildi. Cenk Koray da şaşkınlıkla izledi. İşte o anlar.