Zeytinyağı ne için kullanılır? Zeytinyağı kullanım alanları nelerdir?

Zeytinyağını yemeklerde kullanıyoruz ama günlük hayatımızda da zeytinyağını kullanabiliriz. Ahşap eşyalarımızdan gıcırdayan kapılara zeytinyağı pratik işlevi sayesinde hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Peki, zeytinyağı ne için kullanılır? Zeytinyağının kullanım alanları nelerdir?

İşte zeytinyağının pratik kullanım alanları…

ZEYTİNYAĞI KULLANIM ALANLARI NELER?

AHŞAP KORUYUCU

Ahşap mutfak gereçlerini elde yıkadıktan sonra, ahşabın bozulmasını ve çatlamasını önlemek için zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Zeytinyağıyla silme yöntemini kesme tahtası, ahşap salata kâsesi gibi ahşap mutfak ürünlerine uygulayabilirsiniz. Kesme tahtasını yıkayıp kuruladıktan sonra üzerine 1-2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı döküp kuru bir bezle hafifçe yayın. 5 dakika bekletip yumuşak başka bir bezle ovarak parlatın.

ETİKET İZLERİNİ KOLAYLIKLA SÖKER

Etiket kalıntısının olduğu yüzeye zarar vermeyen doğal ve yumuşak yapısıyla, etiket artıklarından kurtulmak için zeytinyağı iyi bir çözüm sunar.

Kâğıt etiketleri iz bırakmadan sökmek için de zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bunun için etiketin üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatın ve en az 15 dakika bekletin. Etiket yağ bakımından doygunluğa ulaşacak ve iyice yumuşayacaktır. Kalan kalıntıları gidermek için plastik bir spatula kullanabilir veya elle sökebilirsiniz.

FERMUAR AÇICI

Pantolon ve benzeri giysilerde sıkışmış olan fermuarlar için zeytinyağı en pratik çözümlerden birini sağlıyor. Bunu yapmak içinse bir pamuklu çubuk kullanmanız yeterli. Zeytinyağının etrafa bulaşmasını önlemek için bir kulak çubuğunu zeytinyağına hafifçe batırın ve fermuar dişlerinin üzerinden geçin. Yavaşça ve hafifçe çalışın, gerekirse bir miktar daha zeytinyağı kullanın.

YAPIŞMAYI ÖNLER

İçeriğinde bal, fıstık ezmesi veya hardal gibi yapışkan malzemeler olan bir tarifi uygularken zeytinyağını yardımcı malzeme olarak kullanmak iyi fikirdir.

Tarifte ölçü için kullandığınız fincan, bardak veya kaşık gibi mutfak eşyalarının içlerini zeytinyağı ile silin. Yapışkan yiyecekler kolayca sıyrılacak ve tam ölçüyle kullanılabilecektir.

GICIRDAYAN KAPILARA ÇÖZÜM

Zeytinyağı, menteşelere bir pamuk yardımıyla sürebileceğiniz, kokusuyla rahatsız etmeyecek doğal bir çözüm.

Bol miktarda kullanmak gerekirse, kapılara fazla zeytinyağı bulaştırmamak için öncelikle bir pamuğu zeytinyağına batırıp hafifçe sıkın. Menteşenin ortasına getirip tekrar sıkarak yağın içeri girmesini sağlayın. Bu esnada diğer elinizde bir kâğıt havlu bulundurmayı unutmayın.

ÇELİKLER İÇİN TEMİZLEYİCİ

Zeytinyağını temizleyici bir malzeme olarak çelik mutfak malzemeleri ve yüzeylerde çizgileri, su lekelerini ve korozyonu yani kimyasal ve mekanik aşınmayı önlemek için kullanabilirsiniz. Bunun için yumuşak bir bez kullanın ve paslanmaz çelik mutfak aletlerini, tencere ve lavaboları ovun. Ardından başka bir yumuşak bezle cilalayarak bitirin.

GÜMÜŞLERİN KARARMAMASI İÇİN ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, gümüşün kararmasını önlemez ancak daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı olur.

Gümüşlerinizin daha uzun süre kararmadan kalmasını sağlamak için 1-2 damla zeytinyağı damlatılmış bir bezi işaret parmağınıza dolayın ve hafifçe bastırarak sürün. Az miktar bir zeytinyağı bile kararmaya neden olan oksitlenmeyi yavaşlatır.